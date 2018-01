Leutasch – Kurz nach 5 Uhr am Donnerstagfrüh entdeckte ein Arbeiter einen Brand im Restmüll-Lager in Leutasch und schlug Alarm. Die Freiwilligen Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Scharnitz rückten an und waren bis in die Vormittagsstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht geklärt – Fremdverschulden dürfte laut Polizei jedoch auszuschließen sein. (TT.com)