Ein Hausbesitzer hat sich am Donnerstagnachmittag bei Sägearbeiten auf dem Dachboden seines Einfamilienhauses in St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) mehrere Finger abgetrennt. Der 44-Jährige kam mit der linken Hand in die laufende Kreissäge, als er ein Nut- und Federnbrett abschneiden wollte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Linz geflogen, teilte die Polizei mit. (APA)