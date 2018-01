Kals, Kühtai – Eine riesige Lawine hat am Freitag bei Kals am Großglockner zwei junge Urlauber aus Deutschland verschüttet. Ein 25-Jähriger konnte nach stundenlanger Suche nur noch tot geborgen werden, ein 26-Jähriger blieb vorerst vermisst.

Die jungen Bayern verließen am Vormittag gemeinsam mit einem weiteren Skifahrer (27) den gesicherten Skiraum und fuhren oberhalb des „Kals-Matreier-Törls“ auf ca. 2300 Metern Höhe in Richtung Matrei ab und auf Höhe der Talstation „Happeck“ wieder in das Skigebiet ein. Die Skifahrer waren mit Lawinenairbags und LVS ausgestattet.

Gegen 12.30 Uhr wiederholten die beiden Jüngeren die Fahrt, während der 27-Jährige in der Talstation wartete. Dabei dürfte sich im Bereich der sogenannten „Ladstatt“ auf 1800 Metern ein 400 Meter langes und 100 Meter breites Schneebrett gelöst und die beiden verschüttet haben. Zeugen des Lawinenabgangs gab es keine.

Als seine beiden Freunde nicht zurück zur Talstation kamen, meldete der 27-Jährige den Bergbahnen gegen 15 Uhr deren Abgängigkeit.

Einheimische entdeckten Lawinenkegel

Etwa zur selben Zeit entdeckten zwei Einheimische, die zufällig die gleiche Strecke abfuhren, die Lawine. Da in den Lawinenkegel zwei Skispuren hinein, jedoch keine herausführten, alarmierten die beiden die Rettungskräfte. Anschließend versuchten sie, die vermeintlich Verschütteten zu orten. Als der Piepser anschlug, begannen die beiden zu graben.

Die Bergretter, die aufgrund der schlechten Wetterlage zu Fuß zur Unglücksstelle aufsteigen mussten, konnten den 25-Jährigen schließlich gegen 16.45 Uhr aus einer Tiefe von etwa zwei Metern bergen. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos: Eine halbe Stunde später konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Suche nach dem Freund des Opfers wurde gegen 18 Uhr wegen der hohen Lawinengefahr unterbrochen. Der 26-Jährige hatte auch nach stundenlangen Sondierungen nicht geortet werden können. Die Suche wird Samstagfrüh wieder aufgenommen.

Zwei Teilverschüttete im Kühtai

Auch im Kühtai kam es am Nachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Lawinenabgang. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei von dem Schneebrett im Bereich Kaisergondelbahn teilverschüttet. Sie konnten unverletzt geborgen werden. Da nicht klar war, ob sich noch weitere Personen unter den Schneemassen befinden, wurde die Suche fortgesetzt. Rund 150 Personen – Bergretter, Skilehrer und Freiwillige – standen im Einsatz. Am Abend wurde die Suche abgebrochen. (TT.com)