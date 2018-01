Kals, Kühtai – Eine riesige Lawine hat am Freitag bei Kals am Großglockner zwei junge Urlauber aus Deutschland verschüttet. Ein 25-Jähriger konnte nach stundenlanger Suche nur noch tot geborgen werden, ein 26-Jähriger blieb vorerst vermisst. Angaben der Polizei Matrei zufolge waren die zwei jungen Bayern im Zuge eines Tages-Skiausflugs gegen 12.30 Uhr in den freien Skiraum eingefahren. Dabei dürfte sich ein Schneebrett gelöst und die beiden verschüttet haben. Zeugen des Lawinenabgangs gab es keine.

Als die beiden nicht zurück ins Tal kamen, erstattete ein Freund gegen 15 Uhr eine Vermisstenanzeige. Etwa zur selben Zeit entdeckten zwei Einheimische, die zufällig die gleiche Strecke abfuhren, die Lawine und alarmierten die Rettungskräfte. Anschließend versuchten die beiden, etwaige Verschüttete zu orten. Als der Piepser anschlug, begannen sie zu graben.

Die Bergretter, die aufgrund der schlechten Wetterlage zu Fuß zur Unglücksstelle aufsteigen mussten, konnten den metertief Verschütteten schließlich gegen 16.45 Uhr aus den Schneemassen bergen. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos: Eine halbe Stunde später konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Suche nach dem Freund des Opfers wurde am frühen Abend wegen Lawinengefahr unterbrochen. Der 26-Jährige hatte auch nach stundenlanger Suche nicht geortet werden können. Die Suche wird Samstagfrüh wieder aufgenommen.

Der Einsatzleiter sprach von einem „riesigen Ausmaß“. Der Anriss der Lawine sei 100 Meter breit und rund 400 Meter lang gewesen.

Zwei Teilverschüttete im Kühtai

Auch im Kühtai kam es am Nachmittag gegen 14.40 Uhr zu einem Lawinenabgang. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei von dem Schneebrett im Bereich Kaisergondelbahn teilverschüttet. Sie konnten unverletzt geborgen werden. Da nicht klar war, ob sich noch weitere Personen unter den Schneemassen befinden, wurde die Suche fortgesetzt. Rund 150 Personen – Bergretter, Skilehrer und Freiwillige – standen im Einsatz. Am Abend wurde die Suche abgebrochen. (TT.com)