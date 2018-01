Ehrwald – Rund 30 Meter vor der Bergstation der Tiroler Zugspitzbahn kam es am Freitagnachmittag zu einem sogenannten Zugseilüberwurf. „Das passiert, wenn die Gondeln ungünstig beladen sind“, erklärt Franz Dengg von der Zugspitzbahn gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Da die Bahn so kurz vor der Bergstation war, wurden die Passagiere mit dem Bergewagen geborgen. Es gab nach ersten Informationen keine Verletzten. Die Wintersportler wurden mittlerweile ins Tal gebracht. Die Bahn wird voraussichtlich am Samstag nicht in Betrieb gehen und noch einmal genau inspiziert. (mw)