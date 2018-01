Obergurgl – Dramatischer Unfall im Skigebiet Obergurgl am Freitagnachmittag: Ein sechsjähriger Bub aus Großbritannien rutschte bei der Bergfahrt am Steinmannlift aus vorerst unbekannter Ursache vom Sechser-Sessellift. Dabei stürzte das Kind rund zehn Meter in die Tiefe.

Der Bub wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen. Das Kind war ansprechbar. (TT.com)