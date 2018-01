Ein 22-jähriger Niederländer hat sich am Freitag bei einem Unfall in Brixen im Thale schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war aus bisher ungeklärter Ursache von der präparierten Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Traunstein nach Deutschland geflogen. (TT.com)