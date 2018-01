Flirsch, Kitzbühel, Innsbruck – Mehrere Verletzte gab es am Freitag nach Verkehrsunfällen auf Tirols Straßen. Gegen 8.30 Uhr geriet eine 51-jährige Österreicherin bei der Fahrt auf der Arlberg Schnellstraße (S16) im Gondelbachtunnel auf die Gegenfahrbahn. Erst prallte das Auto in die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lkw, anschließend wurde das Fahrzeug an einem nachfolgenden Auto vorbei gegen die Tunnelwand geschleudert. Durch den Zusammenprall löste sich ein Reifen des Lkw und rollte auf der Gegenfahrbahn aus dem Tunnel.

Die 51-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Tunnel war für etwa eine Stunde gesperrt.

Kurze Zeit vorher war es in Kitzbühel zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Vermutlich wegen eines stark vereisten Straßenabschnitts prallten die Autos eine 58-jährigen und einer 55-Jährigen Österreicherin zusammen. Die beiden Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Überhöhte Geschwindigkeit war hingegen laut Polizei die Ursache für einen Unfall auf der Inntalautobahn im Bereich der Zufahrt Innsbruck-Mitte. Ein 35-jähriger Slowake war in Richtung Osten unterwegs, als sein Auto ins Schleudern geriet. Der Pkw drehte sich mehrmals und prallte schließlich gegen die Leitplanke. Der Lenker wurde verletzt und wird sich nach Polizeiangaben gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. An seinem Auto entstand Totalschaden. (TT.com)