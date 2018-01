Kufstein – Ein Auto und eine Bushaltestelle in Kufstein hat ein Alklenker „auf dem Gewissen“: Wie die Polizei berichtet, war der 30-Jährige in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto auf der Weissachstraße unterwegs, als er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto und dann gegen eine Bushaltestelle prallte. Der stark alkoholisierte Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Autos und an der Bushaltestelle entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)