St. Anton am Arlberg – Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen war der Arlbergtunnel am Sonntagnachmittag für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Elf Personen wurden laut Polizei verletzt, vier davon schwer. Den Angaben zufolge waren zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten mit der Bergeschere befreit werden. Die Autos hatten sich teilweise ineinander verkeilt.

Zwei Schweizer, ein deutscher und ein Pkw aus Großbritannien waren im Tunnel zusammengekracht, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei Imst. Ausgelöst wurde der Unfall vom britischen Lenker, der aus ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er seitlich mit dem Auto eines Deutschen zusammen, der noch auszuweichen versuchte. Daraufhin geriet der Wagen des Briten ins Schleudern und krachte frontal in zwei entgegenkommende Pkw aus der Schweiz.

Der Unfall hat sich gegen 14 Uhr auf der Tiroler Seite des Tunnels ereignet. Neben zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettung und Polizei standen auch vier Rettungshubschrauber im Einsatz, die die Schwerverletzten in Krankenhäuser flogen. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik sowie in Spitäler in Zams, Bludenz und Feldkirch eingeliefert.

Die Tunnel-Sperre wurde laut Asfinag um 16.30 wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über den Arlbergpass umgeleitet. Zu größeren Staus kam es laut Asfinag nicht. (TT.com, APA)