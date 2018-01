Kramsach – Die Rodeltour einer Deutschen (39) auf der Luegergraben-Bahn in Inneralpbach endete am Sonntagnachmittag im Spital. Die Frau war eigentlich schon am Ende angelangt, als sie mit ihrem Schlitten gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Autos fuhr. Dabei zog sie sich eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Das Rettungsteam des alarmierten Heli 4 versorgte die 39-Jährige noch an Ort und Stelle, ehe sie in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen wurde. (TT.com)