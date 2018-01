Baumkirchen – Hohen Sachschaden verursachte am Montag ein Feuer in einer Garage in Baumkirchen. Aus bisher unbekannter Ursache brach gegen 13.30 Uhr im Motorraum eines in der Garage abgestellten Autor ein Brand aus. Sofortige Löschversuche durch die Besitzer blieben ohne Erfolg, das Feuer breitete sich weiter aus. Erst die Freiwilligen Feuerwehren Baumkirchen, Volders und Wattens konnten den Brand schließlich löschen.

Die Garage, in der drei Pkw – darunter ein Oldtimer – abgestellt waren, brannte völlig aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. (TT.com)