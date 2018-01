Göflan – Enormer Schreck für 25 Passagiere der Vinschgerbahn in Südtirol: Sie saßen am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einem Zug, der auf dem Weg von Mals nach Töll von einer Schlammlawine erfasst wurde. Wie die Onlineplattform Südtirol Online berichtet, dürften die starken Niederschläge für die Schlammlawine verantwortlich gewesen sein. Kurz nach 6 Uhr löste sich bei Göflan die Lawine und ging direkt auf die Bahngleise nieder.

Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt passierte der Zug die Strecke, der vordere Teil der Garnitur entgleiste. Verletzt wurde ersten Meldungen zufolge niemand. Die 25 Insassen und das Zugpersonal wurden von der Feuerwehr geborgen und zum Bahnhof Schlanders gebracht. Ein Geologe überprüfte den betroffenen Streckenabschnitt.

Derzeit ist die Bahnstrecke im betroffenen Abschnitt gesperrt, die Aufräumarbeiten schreiten aber zügig voran. Die betroffene Zuggarnitur wurde nur leicht beschädigt.

Neun Tote bei Zugunglück 2010

Mittlerweile sind die ersten Aufräumarbeiten abgeschlossen, die Bahnlinie ist derzeit aber noch gesperrt. Der Zug wurde durch den Zwischenfall nur leicht beschädigt und kann, nachdem er wieder eingegleist ist, selbstständig die Weiterfahrt aufnehmen.

Das Unglück erinnert an einen schweren Zwischenfall im April 2010, als die Vinschgerbahn zwischen Latsch und Kastelbell von einer Mure erfasst worden war. Neun Menschen starben, 28 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Mure hatte damals alles unter sich begraben, die Opfer sind unter dem Schlamm erstickt. (TT.com)