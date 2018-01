Kitzbühel – In Kitzbühel kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Um 9 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger auf der B170 von Kirchberg in Richtung Kitzbühel. Hinter ihm fuhr ein Lkw, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde.

Plötzlich bremste der Autolenker abrupt ab, woraufhin der Lkw-Fahrer es ihm gleichtat. Der 56-jährige Lenker eines dahinter fahrenden Postbusses konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte auf das Fahrzeug vor ihm. Dieses wurde wiederum in den Anhänger des Pkw-Lenkers gedrückt.

Durch den Aufprall wurden der Busfahrer sowie zwei Fahrgäste verletzt. Eine 78-jährige Frau stürzte, ein 76-jähriger Mann schlug sich an einer Stange den Kopf an. Der Busfahrer und der weibliche Fahrgast wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt. Die Straße war für die Dauer von 45 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (TT.com)