Innsbruck – In der Höttinger Au in Innsbruck ereignete sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger wollte an einer Kreuzung im Bereich Anna-Stainer-Knittel-Weg mit seinem Pkw verbotener Weise umkehren. Ein 59-jähriger Türke, der keine gültige Lenkberichtung hat, fuhr dabei hinten auf das Fahrzeug des Österreichers auf. Der Einheimische und seine Beifahrerin (50) zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Zeugen des Unfalles werden ersucht sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) zu melden. (TT.com)