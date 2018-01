Aldrans – Ein schwerer Reitunfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Reithalle in Aldrans. Dort führte eine 40-jährige Schwazerin mit ihrer Halbblutstute Reitübungen auf einem Springparcours durch. Ihre 24-jährige Freundin stand wenige Meter daneben und beobachtete den gesamten Übungsverlauf.

Plötzlich passierte das Unglück: Nach dem Überspringen eines rund halben Meter hohen Hindernisses fing das Pferd plötzlich ohne erkennbaren Grund an zu scheuen, stieg in die Höhe und kam in der Folge seitlich zu Sturz. Dabei geriet die 40-Jährige mit dem gesamten Oberkörper und dem Kopf – sie trug einen Reithelm – unter das Pferd und wurde dabei eingequetscht.

Das Pferd rappelte sich sofort wieder auf, aber die Verletzte blieb für kurze Zeit bewusstlos am Boden liegen. Die Freundin leistete gemeinsam mit anderen anwesenden Personen sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Nach der Erstversorgung musste die 40-Jährige in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Sie wurde beim Unfall schwer verletzt, Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. (TT.com)