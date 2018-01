Vöklermarkt – Bei einem Brand in einem Haus bei Völkermarkt ist Mittwochfrüh ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Schwelbrand in einem Zimmer im Haus ausgebrochen. Der Pensionist, der in einem anderen Zimmer im Rollstuhl saß, konnte nicht mehr rechtzeitig flüchten, er dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.

Laut Polizei hatte ein Betreuer, der sich in der Früh um den alleinlebenden Mann kümmern wollte, den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Für den Pensionisten kam aber jede Hilfe zu spät, die Feuerwehr konnte ihn nur mehr tot aus dem stark verrauchten Haus bergen. Die Brandursache war vorerst unklar, das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen. (APA)