Breitenbach – Ein junger Lenker war am Mittwoch kurz nach Mittag mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Unterinntalstraße bei Breitenbach unterwegs, als er plötzlich Flammen im Kofferraum bemerkte. Er stieg sofort aus und versuchte, den Brand, der von einem Kanister ausging, zu löschen.

Er warf dazu den brennenden Kanister und weitere Gegenstände aus dem Auto, was das Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeuginnere aber nicht mehr verhindern konnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Breitenbach zehn Minuten später stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Am Auto entstand Totalschaden, der Anhänger wurde im vorderen Bereich beschädigt. Der 21-Jährige erlitt eine leichte Brandwunde an der linken Wade. (TT.com)