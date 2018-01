Berwang – Eine 46-jährige Deutsche wurde am Donnerstag bei einem Skiunfall in Berwang verletzt. Die Frau wollte mit dem Doppelsessellift der Panoramabahn Rastkopf talwärts fahren. Aufgrund ihres Rucksacks konnte die 46-Jährige allerdings nicht auf der Liftbank Platz nehmen und wurde von dieser in eine Grube geschoben, in der sie zu Sturz kam.

Die Deutsche zog sich dabei einen Oberarmbruch zu und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)