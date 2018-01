Graz – Nachdem am Donnerstag ein 39-Jähriger in Graz vor einem Wohnhaus tot aufgefunden worden war, hat das Obduktionsergebnis keine Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Der Mann dürfte aufgrund einer Krankheit gestorben sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein toxikologisches Gutachten sei aber noch ausständig. Die Kopfverletzungen erwiesen sich als oberflächlich.

Ein Passant hatte den Mann gegen 6.30 Uhr vor dem Haus gefunden, in das der 39-Jährige gerade einzog. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des gebürtigen Obersteirers feststellen. Die Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft zur Beerdigung freigegeben. (APA)