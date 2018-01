Stans – Ein Überholmanöver in Stans endete am Donnerstagnachmittag für eine 25-Jährige mit schweren Verletzungen und einem Rettungsflug in die Innsbrucker Klinik. Gegen 16.20 Uhr war die Österreicherin auf der Unterinntaler Landesstraße von Jenbach Richtung Westen unterwegs.

Nach einem Überholmanöver geriet die Lenkerin beim Wiedereinordnen auf die Fahrspur mit ihrem Pkw ins Schleudern. Dabei kam das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus, überschlug sich mehrmals und blieb am Böschungsrand liegen. Die 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)