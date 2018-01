Hopfgarten – Am späten Donnerstagvormittag verletzte sich eine 46-jährige Schifahrerin im Schigebiet Wilder Kaiser schwer. Gegen 10:45 Uhr war die Deutsche auf der Rigi Abfahrt unterwegs, als sie bei einer Querfahrt aus ungeklärter Ursache von der Piste abkam. Die Skifahrerin rutschte etwa 20 Meter in ein angrenzendes Waldtstück ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)