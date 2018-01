Innsbruck – Die Leitstelle Tirol wickelte im Jahr 2017 insgesamt 333.434 Einsätze und Transporte ab. Seit dem Jahr 2013 seien die Einsatzzahlen um sechs Prozent gestiegen. „2017 war ein starkes Jahr“, konstatierte der Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, Bernd Noggler, am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck.

„Gott sei Dank gab es keine herausragenden Einzelereignisse“, stellte Noggler fest. Es habe aber sehr intensive und einsatzstarke Tage gegeben. „Der 23. Jänner 2017 war der mit Abstand stärkste Tag mit 1700 Alarmierungen“, sagte der Geschäftsführer. Im Durchschnitt habe man 2017 um die 1100 „Disponierungen pro Tag“ gehabt, so Noggler. Auch an den „telefonstärksten“ Tag erinnerte er sich zurück: „Am 11. Mai gingen wegen dem Waldbrand am Hechenberg innerhalb einer Stunde rund 300 Anrufe ein.“

„Die Leitstelle verfügt über exzellent geschultes Personal“, lobte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) angesichts dieser Zahlen die 75 Mitarbeiter der Leitstelle Tirol. „Versorgung auf Knopfdruck“, nannte Geisler die Leistungen der Leitstelle. „Außerdem wurde das Budget unterschritten“, fand der Geisler einen weiteren für ihn erfreulichen Aspekt.

Obwohl die Einsatzzahlen von 324.563 im Jahr 2016 auf 333.434 im Jahr 2017 gestiegen sind sah Noggler keinen Grund für eine Erhöhung des derzeitigen Personalstands. „Wir sind im Alarmierungsbereich deutlich schneller geworden“, schloss er zufrieden.