Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Ein rätselhafter Zwischenfall im Westen von Innsbruck beschäftigt derzeit die Polizei. Wie Stefan Eder von der Polizei-Pressestelle bestätigt, ist am Montag ein Mann aus einem Fester im dritten Stock gestürzt. Der 19-jährige Afghane hatte dabei Glück im Unglück: „Er erlitt zwar schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen“, sagt Eder.

Schauplatz des Zwischenfalls war das Haus Mitterweg 13. Eine Adresse, die schon mehrfach im Zusammenhang mit dem illegalen Rotlicht-Milieu in die Schlagzeilen geriet. Warum der 19-Jährige etwa zwölf Meter über dem Boden aus dem Fenster stürzte, war zunächst unklar. Jedenfalls bemerkte ein Zeuge den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung von Sanitätern mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der Afghane soll neben weiteren Verletzungen auch eine Lungenprellung erlitten haben. Der Afghane schilderte, er sei aus Unachtsamkeit aus dem Fenster gestürzt. Nicht ausgeschlossen ist, dass eine größere Menge Alkohol im Spiel war.

Ebenso Glück wie der Afghane hatte erst im Oktober ein 46-jähriger Innsbrucker bei einem weiteren Absturz. Der Zwischenfall ereignete sich nur etwa einen halben Kilometer vom Haus Mitterweg 13 entfernt in der Fischnalerstraße. Damals war es ein Balkon im vierten Stock in etwa 15 Metern Höhe, auf dem der Mann in der Mittagszeit das Gleichgewicht verlor. Allerdings schlug er nicht am Boden auf, sondern blieb an einer alten Wäschestange hängen, die aus einem Balkon im zweiten Stock ragte. Der Innsbrucker musste auf seinem Hochsitz ausharren, bis er von Feuerwehrmännern über die Balkonbrüstung gezogen und so in Sicherheit gebracht werden konnte. Der 46-Jährige wurde zwar verletzt, Lebensgefahr bestand aber keine.

Wesentlich schlimmer erwischte es einen Deutschen, der sich im April 2017 mit Leintüchern, einem Frottee-Gürtel und einem Ladekabel aus dem Zimmer eines Innsbrucker Innenstadthotels im vierten Stock abseilte. Das Ladekabel erwies sich als Schwachstelle, der 41-Jährige landete auf einem Vordach und blieb dort bewusstlos liegen. Erst nach einiger Zeit wurde der Ohnmächtige von einem weiteren Gast entdeckt. Die Folge des Absturzes war ein mehrmonatiger Klinikaufenthalt.