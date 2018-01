Inzing – Dramatische Szenen spielten sich am Samstag in den frühen Morgenstunden am Inzingerberg ab: Aus unbekannter Ursache geriet ein Wirtschaftsgebäude in Flammen und stand binnen kürzester Zeit in Vollbrand. Der Eigentümer konnte noch die Tiere retten, bevor der Stadel komplett niederbrannte.

43 Mann der Feuerwehren Inzing und Zirl kämpften stundenlang gegen das Feuer an. Erschwerend kam noch hinzu, dass sich Gasflaschen in dem abgebrannten Stall befanden. Diese wurde mit Unterstützung der Cobra durch Beschuss entschärft. Zwei Ersthelfer mussten von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsklinik Innsbruck geliefert werden. Die angrenzenden Wohnhäuser konnten von den Feuerwehren gerettet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein. (TT.com)