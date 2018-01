Ein Schulausflug mit dem Boot hat drei Mädchen in Indien das Leben gekostet. Das Boot mit 35 Kindern an Bord war am Samstag in Dahanu im Staat Maharashtra an der Westküste gestartet, dann aber aus bisher unbekannten Gründen fünf Kilometer von der Küste entfernt gekentert. Fischer und die Küstenwache konnten 32 der Schüler retten. Die Leichen zweier Mädchen wurden noch am Samstag geborgen, die dritte am Sonntag, wie ein Sprecher der Küstenwache sagte. Ursprünglich waren die Behörden von etwa 40 Kindern an Bord ausgegangen.

In Indien ertrinkt jedes Jahr eine Vielzahl von Menschen bei Bootsunglücken. Oft sind Fähren und Schiffe überladen oder schlecht gewartet. Auch zu laxe Sicherheitsvorschriften führen häufig zu tödlichen Schiffsunfällen. (dpa)