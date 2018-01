Lech – Ein Fünfjähriger ist am Sonntag im Skigebiet Zürs am Arlberg über den Pistenrand hinaus geraten und mit dem Kopf in einem Bachbett gelandet. Laut Polizei zog der Vater den regungslosen Buben aus dem Wasser, worauf er wieder zu sich kam. Das Kind wurde mit Kopf- und Schnittverletzungen im Halsbereich per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen.

Der Vater war mit dem Fünfjährigen gegen 14.15 Uhr auf der roten Piste „Pazieltal“ abgefahren, als der Bub am Ende des Steilhanges mit hoher Geschwindigkeit über den Pistenrand hinaus fuhr und über eine steile Böschung in das Bachbett stürzte. Der Mann fuhr sofort zur Unfallstelle ab und holte seinen Sohn aus dem Wasser. (APA)