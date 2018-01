Die Traktoren-Trainings in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren starten im Jänner, weil in dieser Zeit in der Landwirtschaft am wenigsten zu tun ist und die Lenker von Traktoren am ehesten abkömmlich sind. Bis Ende April werden in unterschiedlichen ÖAMTC Fahrtechnik Zentren Fixtermine mit Leihfahrzeugen angeboten. In Tirol gibt es dazu im Fahrtechnikzentrum Innsbruck am 12., 16., 20. und 22. März die Möglichkeit.