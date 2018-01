Reutte – Am Montagnachmittag sind in Tirol zwei Eiskletterer verunglückt. Der Unfall ereignete sich in der Nordwand des westlichen Geierkopfs. Alpinpolizist Walter Schimpfössl war vor Ort, um die Gegend für ein Schulung in der kommenden Woche zu erkunden. Die beiden Männer (1989 und 1992 geboren) waren laut Schimpfössl die einzigen Kletterer am heutigen Tag auf dieser Strecke. Gegenüber der TT beschrieb der Polizist die Nordwand als anspruchsvoll. Demnach ereignete sich das Unglück im letzten Viertel der Wand.

Offenbar wurde ein Sicherungshaken von den beiden Kletterern nicht ideal angebracht. Der Standplatz der beiden rutschte ab, die jungen Männer stürzten ab. Die Männer aus Deutschland sollen 300 bis 400 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Opfer wurden vom Polizeihubschrauber und Notarzthubschrauber ins Tal geflogen. (TT.com)