Kirchbichl – Bei einem Unfall am Mittwochabend in Kirchbichl konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein lenkte seinen Pkw gegen 23.30 Uhr auf der Lofererstraße von Wörgl kommend in Richtung Osten. Es schneite stark, die Fahrbahn war bedeckt. In Kirchbichl sah der Autolenker plötzlich eine auf der Fahrbahn liegende Person.

Der Lenker riss das Lenkrad nach rechts und landete im angrenzenden Straßengraben. Er konnte aber verhindern, den am Boden liegenden Mann zu erfassen. Wie sich herausstellte, war der 45-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Kufstein stammte, stark alkoholisiert. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Autolenker blieb ebenfalls unverletzt, der Pkw wurde jedoch stark beschädigt. (TT.com)