Kirchberg – Schwer verletzt wurde am Donnerstag eine 30-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg. Gegen 16.30 Uhr stieg die Frau an einer Haltestelle aus einem Linienbus. Die Deutsche überquerte hinter dem Bus die Straße, als auf der Gegenspur ein 19-Jähriger mit seinem Auto heranfuhr. Der junge Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die Fußgängerin wurde frontal von dem Wagen erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Die 30-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe, dann stürzte sie auf die Fahrbahn. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Der junge Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)