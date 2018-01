St. Anton – Nach einem Lawinenabgang am Arlberg wurden am Freitag die Einsatzkräfte alarmiert. Drei Niederländische Skifahrer waren zuvor gegen 16.40 Uhr von Galzig kommend in das sogenannte „Baggentobel“ in den freien Skiraum eingefahren. Sie lösten dabei ein etwa 80 Meter breites Schneebrett aus. Die Lawine erstreckte sich schließlich auf etwa 500 Meter Breite.

Da die Sportler nicht wussten, ob nicht andere Skifahrer verschüttet worden waren, lösten sie die Rettungskette aus. Zehn Mitglieder der Pistenrettung, zwei Rettungshubschrauber, zwei Lawinensuchhunde und die Alpinpolizei suchten das Gebiet ab. Hinweise auf Verschüttete wurden keine gefunden. Der Einsatz wurde etwas mehr als eine Stunde später beendet.