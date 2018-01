Alpbach – Für zwei Burschen hat ein Ausflug in den freien Skiraum am Sonntag mit einem Notruf geendet. Die beiden Österreicher (12 und 13 Jahre alt) waren gegen 13.15 Uhr im Skigebiet Skijuwel Alpbach von der Piste abgefahren. Dort gerieten sie jedoch in eine tiefe Mulde und schafften es aufgrund der gewaltigen Schneemassen nicht von alleine wieder hinaus.

Die Bergrettung musste ausrücken und den Jugendlichen zu Hilfe eilen. Schließlich konnten sie geborgen werden. Beide blieben bei dem Vorfall unverletzt, berichtet die Polizei. (TT.com)