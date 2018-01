Jenbach – Ein Bus der Zillertaler Verkehrsbetriebe ist am Montag in den frühen Morgenstunden auf einem Parkplatz in Jenbach ausgebrannt. Der Busfahrer konnte das Fahrzeug nach dem Start gerade noch aus der Garage auf den Vorplatz fahren und sich in Sicherheit bringen, bevor es in Flammen aufging. Die Feuerwehr Jenbach löschte das Wrack unter schwerem Atemschutz. Verletzt wurde zum Glück niemand. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. (TT.com)