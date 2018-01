Innsbruck – Spaß, Geselligkeit und viel Bewegung: Für eine Rodelpartie sind heuer die Grundlagen, sprich genügend Schnee, ausreichend vorhanden. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) warnt aber auch vor den Gefahren von Verletzungen. „Beim Rodeln ist, wie bei anderen Sportarten auch, auf geeignete Ausrüstung zu achten. Ein kaum steuerbarer Plastikbob hat am Berg nichts verloren. Helmtragen sollte auch beim Rodeln selbstverständlich werden“, erklärt Martin Pfanner vom Kuratorium. „Die meisten Kopfverletzungen könnten durch das passende Equipment verhindert werden“, fügt er hinzu.

Besonders häufig verletzen sich Kinder beim Rodeln: 42 Prozent der Verletzten sind Kinder unter 14 Jahren. Um Rodelfans an die wichtigsten Verhaltensregeln auf Rodelbahnen zu erinnern und damit in weiterer Folge die Sicherheit auf Rodelbahnen zu erhöhen, setzt das KfV gemeinsam mit dem Österreichischen Rodelverband auf Bewusstseinsbildung: Auf Basis einer Unfallanalyse beim Rodeln wurden – in Abstimmung mit nationalen und internationalen Partnern – Rodeltafeln mit zehn Rodelregeln erarbeitet, welche sich nun österreichweit bereits an mehr als 60 Rodelbahnen wiederfinden. (TT)