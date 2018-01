Trins – Bei winterlichen Bedingungen kam es am frühen Montagabend zu einem Verkehrsunfall in Trins. Ein Auto geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Beide Lenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)