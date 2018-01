Gerlosberg – Bis in die Nacht lief am Dienstagabend im Skigebiet Zillertalarena/ Kahrspitzbahn im Gemeindegebiet von Gerlosberg die Suche nach einem vermissten Snowboarder. Der Belgier trennte sich bereits gegen 13.30 Uhr von seine Begleiterin auf der Schnitzelhütte, um abseits der Piste abzufahren. Dann gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr – ab 16.30 Uhr wurde per Polizeihubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Der Einsatz musste jedoch nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden. Ein weiterer Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, 25 Männer der Bergrettung und acht Alpinpolizisten setzten die Suche fort. Der Mann wurde schließlich gegen 23 Uhr von der Bergrettung in der Näher einer Straße gefunden. Er war leicht unterkühlt und wurde von den Rettungskräften versorgt. (TT.com)