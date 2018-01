Senftenberg – Ein Arbeitsunfall in Senftenberg (Bezirk Krems-Land) hat am Dienstagnachmittag einen Schwerverletzten gefordert. In einer Künette hatte sich ein tonnenschwerer Felsbrocken gelöst und war auf einen Mann gestürzt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Der Bauarbeiter wurde mit dem Fuß eingeklemmt.

Der Mann musste mit vereinten Kräften aus seiner Lage befreit werden. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Felsen mit dem Bagger der Baufirma gegen weiteres Abrutschen gesichert. Mithilfe eines Steckleiterteiles wurde dem Rettungsdienst bzw. dem Notarzt der Zugang zum Patienten geschaffen, so die Feuerwehr. Letztlich wurde der Schwerverletzte in das Universitätsklinikum Krems transportiert. (APA)