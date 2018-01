Söll – Eine 44-Jährige blieb in der Nacht auf Mittwoch auf einer Gemeindestraße in Söll mit ihrem Pkw in einer Lawine stecken. Das Schneebrett dürfte sich kurz zuvor gegen 22.50 Uhr gelöst haben und war bis auf die Fahrbahn abgegangen, teilte die Polizei mit.

Die Einheimische dürfte den Schneeberg offenbar übersehen haben und fuhr hinein. Die Feuerwehr Söll befreite das Fahrzeug. Die 44-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Gemeindestraße wurde vorerst gesperrt. (TT.com)