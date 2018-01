Matrei in Osttirol – Pistenrettung und Bergretter verständigten am Mittwoch nach einem Lawinenabgang am Großglockner zweimal die Einsatzkräfte. Tatsächlich blieben die beiden in Not geglaubten Skifahrer jedoch unverletzt.

Die beiden Deutschen (49 und 50 Jahre alt) unternahmen eine Skitour auf das Figerhorn. Beim Aufstieg machte der ausgebildete Heeresbergführer öfters ein Schneeprofil, um die Lawinengefahr einschätzen zu können. Dabei löste sich gegen 11.30 Uhr ein Schneebrett, etwa 150 Meter oberhalb der Alpinisten. Die beiden Männer schafften es jedoch rechzeitig, ihre Lawinenairbags auszulösen. Sie wurden von den Schneemassen zwar einige Meter mitgerissen, jedoch weder verschüttet noch verletzt.

Wie die Polizei berichtet, beobachtete diese Situation ein Bergführer, der sich einige hundert Meter weiter unten befand. Für ihn war das Schicksal der Deutschen unklar, deshalb verständigte er die Einsatzkräfte. Der Notarzthubschrauber „Martin 4“ begab sich auf den Weg. Die Deutschen gaben jedoch per Armzeichen eindeutig zu verstehen, dass sie keine Hilfe benötigten. Deshalb brach der Hubschrauber den Einsatz ab.

Mitglieder der Pistenrettung vom Skigebiet Kals beobachteten daraufhin, wie sich zwei Deutsche im Lawinenkegel aufhielten und diesen Bereich sondierten. Deshalb setzte die Pistenrettung ebenfalls einen Notruf ab. Wieder hob ein Hubschrauber ab, diesmal der „Heli 6“. Er griff die Deutschen auf, die sich bereits auf der Abfahrt befanden. Da sie sich noch immer im lawinengefährdeten Gebiet bewegten, wurden sie mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (TT.com)