Mailand — Bei einem Bahnunglück in der Nähe der italienischen Großstadt Mailand sind drei Menschen ums Leben gekommen. Laut einer vorläufigen Bilanz der Rettungskräfte schwebten sechs Personen in Lebensgefahr, rund 100 Passagiere wurden in Mailänder Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Todesopfer wurde zwischenzeitlich mehrmals korrigiert, es war sogar von vier die Rede. Hubschrauber flogen die Verletzten in die Krankenhäuser. Stunden nach dem Unglück suchten Mannschaften die Waggons weiter nach möglicherweise eingeschlossenen Passagieren ab.

Der Pendlerzug mit der Nummer 10452 war um 5.30 Uhr in Cremona abgefahren und in Richtung Mailand unterwegs. Er hätte um 7.24 Uhr den Mailänder Bahnhof Porta Garibaldi erreichen sollen. Die Bahn wird von der regionalen Gesellschaft Trenord betrieben. Das Unglück ereignete sich kurz vor 7 Uhr morgens.

Unglücksursache noch nicht klar

Über die Ursache sei noch nichts bekannt, so Trenord. Bei einem der Waggons waren einige Räder etwa zwei Kilometer lang nicht auf den Schienen, verlautete es aus der für die Bahninfrastruktur zuständigen Bahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Einer der drei betroffenen Waggons kollidierte dann mit einem Strommast, woraufhin der Zug entgleist sei.



Die Ermittler befragten bereits den Lok-Führer. "Er hat uns wichtige Informationen geliefert, doch bis jetzt können wir noch keine klaren Angaben über die Ursache des Unfalls geben", sagte die Mailänder Staatsanwältin Tiziana Siciliano am späten Vormittag.

Der Zug bestand aus sechs Waggons, laut Rettungskräften waren rund 350 Fahrgäste an Bord. "Es war Pendlerzeit, der Zug war voll", sagte Chiara Abrosio von der Polizei in Mailand dem Sender SkyTG24. Die Unglücksstelle sei schwer zugänglich, berichtete Ansa.







Elf Mailänder Feuerwehrmannschaften standen im Einsatz, um die Passagiere aus den Waggons zu befreien. Die umliegenden Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Betroffen waren vier Waggons. Zwei waren in einem 90-Grad-Winkel verkeilt. Die höchste Anzahl der Verletzten gab es im dritten Waggon.

Ein Betroffener schilderte gegenüber La Repubblica: "Kurz vor Pioltello hat der Zug zu ruckeln begonnen, wir haben gewusst, dass etwas nicht stimmt. Der Zug war komplett voll, weil zuvor in Treviglio viele zugestiegen sind. Es hat drei bis vier Minuten geruckelt, dann gab es einen Schlag. Dann ist der Waggon entgleist."

"Plötzlich hat der Zug zu zittern begonnen. Wir haben einen Lärm gehört und die Waggons sind entgleist", berichtete ein weiterer Passagier.



Als Folge des Unfalls kam es zu erheblichen Problemen im lombardischen Bahnverkehr. Die Bahnlinie nach Brescia wurde geschlossen. Hochgeschwindigkeitszüge auf der Achse Mailand-Rom konnten nicht abfahren. Auch im Straßenverkehr rund um den Unglücksort gab es Behinderungen.





Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv

— TRENORD_miVC (@TRENORD_miVC) 25. Januar 2018

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi betonte, dass Italien stärker in Infrastrukturen investieren müsse. Die Kluft gegenüber Ländern wie Spanien und Frankreich sei groß. "Man muss verhindern, dass sich solche Unfälle wieder ereignen", so Berlusconi. Im Juli 2016 waren bei einer Kollision zweier Züge in der Nähe der Stadt Bari 23 Menschen gestorben. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala kondolierte den Familien der Opfer und den Verletzten. "Wir müssen unsere Anstrengungen für mehr Verkehrssicherheit verstärken", so auch Sala auf Facebook.



Trenord löste unterdessen einen Sturm der Entrüstung in den Sozialen Netzwerken aus, nachdem es kurz nach dem schweren Unglück auf seiner Seite gepostet hatte, dass es aufgrund einer "unvorhergesehenen technischen Störung" bei Pioltello zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs komme. Angesichts der vielen Opfer sei das eine Verhöhnung, kritisierten User. (TT.com/APA)