Innsbruck – Eine folgenschwere Verwechslung passierte einem 24-jährigen Autofahrer am Mittwoch gegen 23.10 Uhr in der Bienerstraße in Innsbruck: Eigentlich wollte der junge Lenker einer Straßenbahn ausweichen. Dabei verwechselte er bei dem Fahrzeug mit Automatikgetriebe allerdings das Gas- mit dem Bremspedal.

Daraufhin prallte das Auto mit voller Wucht gegen die Straßenbahn. Am Pkw entstand Totalschaden, an der Straßenbahn schwerer Sachschaden. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. (TT.com)