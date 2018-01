Ellmau – Kurz vor 18 Uhr war am Freitag ein 18-Jähriger mit einem Reisebus, in dem mehrere Personen saßen, auf der B178 in Richtung Söll unterwegs. Bei Ellmau wollte ein 49-jähriger Auto-Lenker aus einem Tankstellengelände – entgegen der Vorschriften – links auf die Loferer Straße einbiegen. Dabei übersah der Mann den herannahenden Bus. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich.

Im Wagen des 49-Jährigen saßen drei Jugendliche im Alter von 17, 18 und 19 Jahren. Diese erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. (TT.com)