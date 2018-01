Brixen im Thale – Zwei Verletzte forderte am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Unfall in Brixen im Thale. Dort war ein 51-jähriger Einheimischer aus vorerst unbekannter Ursache gegen eine Hausmauer geprallt.

Der Lenker und sein 17-jähriger Sohn, der ebenfalls in dem Lieferwagen saß, wurden dabei verletzt. Sie mussten in die Krankenhäuser Kufstein und St. Johann eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)