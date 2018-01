Pertisau – Die Feuerwehren rund um den Achensee waren am Samstag in den frühen Morgenstunden gefordert: Am Dachstuhl des Hotels „Wiesenhof“ in Pertisau war es zu einem Feuer gekommen, sofort gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Hotelbesitzer selbst hatte die Flammen bemerkt und Alarm geschlagen. Das Feuer war gegen 7.20 Uhr ausgebrochen, zu dem Zeitpunkt befanden sich 118 Gäste und Dutzende Mitarbeiter in dem Gebäude.

Die Feuerwehrleute brachten die Betroffenen zunächst in den Speisesaal, um sie vor dem starken Rauch zu schützen, wie Einsatzleiter Hanspeter Thaler gegenüber der Tiroler Tageszeitung schilderte. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zu Glück rasch löschen, was eine vollständige Evakuierung des Gebäudes nicht nötig machte. Wegen der starken Rauchentwicklung und des vielen Schnees am Dach gestalteten sich die Arbeiten der Einsatzkräfte aber schwierig. Um 10.45 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht.

Eine Angestellte musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt werden. Über die Ursache ist derzeit noch nichts bekannt, der Brand soll aber in der Dachisolierung ausgebrochen sein und hat den Dachstuhl massiv beschädigt. Die Brandermittler haben bereits ihre Arbeit aufgenommen. Im Einsatz standen sechs Feuerwehren mit 115 Mann und 26 Fahrzeugen sowie drei Rettungsteams mit acht Sanitätern. (TT)