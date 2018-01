Zell am Ziller – Drei Kinder mussten nach Unfällen im Schnee am Samstag im Zillertal mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Kurz vor Mittag verlor eine Zwölfjährige auf einer Rodelbahn am Hainzenberg die Kontrolle über ihren Schlitten. Das Mädchen stürzte schwer. Das Urlauberkind wurde von der Pistenrettung versorgt. Anschließend wurde das Kind mit dem Hubschrauer in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Gut zwei Stunden später kam es in einem Action-Park im Skigebiet Zillertal Arena zu einer folgenschweren Kollision. Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren prallten zusammen. Beide erlitten laut Polizei Gehirnerschütterungen und Abschürfungen. Die Verletzten wurden ebenfalls von der Pistenrettung versorgt und in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. (TT.com)