Obertilliach – Ein 28-jähriger Tourengeher prallte am Samstagabend bei seiner Abfahrt im Skigebiet Obertilliach gegen ein bergauf fahrendes Pistengerät und wurde verletzt. Der Osttiroler war gegen 19 Uhr mit zwei Bekannten nach einer Skitour auf der Piste unterwegs ins Tal. Laut Polizei kam den Wintersportlern an einer übersichtlichen Stelle eine Pistenraupe in der Mitte des Hanges entgegen – die Scheinwerfer waren eingeschaltet und das Fahrzeug war bereits aus großer Entfernung sichtbar. Die zwei Begleiter des 28-Jährigen fuhren ohne Probleme rechts an der Pistenraupe vorbei.

Der 28-Jährige versuchte erst im letzten Moment auszuweichen. Dabei prallte er gegen das Schild des Pistengerätes und blieb zwischen Schild und Kette verletzt liegen. Der Tiroler wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und dort stationär aufgenommen. (TT.com)