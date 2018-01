Rohrberg – Aus bisher ungeklärter Ursache prallte am Sonntag gegen 13.20 Uhr ein vollbesetzter Skibus im Busterminal in Rohrberg gegen eine Betonsäule. Laut PI Zell am Ziller wird nun geprüft werden, ob es sich beim Unfall um menschliches Versagen oder um ein technisches Gebrechen gehandelt hatte. Laut Busfahrer hätte das Fahrzeug plötzlich unkontrolliert einen Satz nach vorne gemacht.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettung, Polizei und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Bei dem Vorfall wurden zehn Menschen leicht verletzt, drei davon wurden für weitere Untersuchungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Die restlichen Businsassen konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. (TT.com)