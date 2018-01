Coruna – Ein Österreicher ist am Sonntag am Strand von O Baleo in Corunna in der Region Ferrol gestorben, als er von einer Welle ins Meer gerissen wurde. Laut El Mundo hatte der 37-Jährige Seepocken (Krebse) gesammelt. Am heutigen Montag wurde seine Leiche geborgen, bestätigte ein Sprecher des Außenministerium.

Der nur einige Kilometer entfernt in Cedeira lebende Auslandsösterreicher war gegen 19.00 Uhr von einer Welle erfasst und gegen Felsen geschleudert worden, bevor sein Körper aufs Meer getrieben wurde. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte, die die Leiche aber erst am nächsten Tag von einem Hubschrauber aus in drei Kilometer Entfernung an einem anderen Strand sichteten. (APA)