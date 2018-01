Von Marco Witting

Innsbruck – Die vergangenen zwei Wochen fehlen noch in der Auswertung, aber Norbert Zobel, Chef der Alpinpolizei, glaubt nicht, dass sie eine massive Trendwende bringen werden. Und so zeigen die Zahlen der Polizei zu den Skiunfällen einen „erfreulichen Trend nach unten“, wie Zobel es ausdrückt. Waren im Vorjahr in Tirol rund 950 Menschen in einen Skiunfall, der von der Exekutive aufgenommen wurde, verwickelt, waren es heuer bisher nur 535 Skifahrer. Die Zahl der Skiunfälle ging von knapp 530 auf 309 zurück (Stand 12. Jänner). Nur: An der Innsbrucker Klinik, wo vor allem viele schwerverletzte Skiurlauber behandelt werden müssen, kann man von einem Patientenschwund nichts feststellen. Hier liegen die Zahlen auf dem Niveau vom Vorjahr.

Zobel führt den Rückgang bei den polizeilich registrierten Skiunfällen auf die guten Schneebedingungen gleich zum Start der Wintersaison zurück. Man liege derzeit auf den Zahlen von 2005 – also eine deutliche Abnahme. Im organisierten Skiraum werden Unfälle übrigens nur dann von der Alpinpolizei erfasst, wenn Verdacht auf Fremdverschulden besteht oder der Unfall tödlich endete.

Der ganz normale Wahnsinn herrscht unterdessen an der Innsbrucker Klinik, wie Renate Larndorfer, geschäftsführende Oberärztin an der Unfallchirurgie, erklärt. „Man kann sagen, dass die Zahlen insgesamt etwa auf den Niveau des Vorjahres liegen. Damals hatten wir bis Ende Jänner rund 3700 Patienten und auf diese Zahl werden wir heuer wohl auch wieder kommen.“

Bei den Verletzungsmustern sei aufgefallen, dass es sehr lange kaum oder nur sehr wenige schwere Wirbelverletzungen gab. Seit zehn bis 14 Tagen sei das aber vorbei. Larndorfer: „Man merkt, dass die Pisten am Anfang des Winters nicht so hart waren. Jetzt hat sich das offensichtlich geändert und wir haben oft bis zu drei sehr schwere Wirbelsäulenverletzungen am Tag.“

Rückenprotektoren könnten solche Verletzungen an und für sich auch gar nicht vermeiden, sagt die Medizinerin. Außerdem sei zu beobachten: „Je mehr die Skifahrer geschützt sind, desto mehr geben sie Gas, kommt mir vor.“ So habe es auch in der heurigen Skisaison bisher rund 100 Fälle geben, in denen Menschen nach der Einlieferung im Schockraum behandelt werden mussten. Darunter seien viele Patienten, die eine ernste Sportverletzung davongetragen hätten.

Darüber hinaus gab es heuer bereits mehrere tödliche Unfälle. Basierend auf Daten aus dem Vorjahr rechnete das Kuratorium für Verkehrssicherheit mit mehr als 20.000 Verletzten bei Ski- oder Snowboard-Unfällen bundesweit. „Anders als oft vermutet passieren 94 Prozent aller Ski- und Snowboard-Unfälle ohne Fremdverschulden und sind oft auf Selbstüberschätzung, hohe Geschwindigkeiten, mangelnde körperliche Fitness und Übermüdung zurückzuführen. Viele Sportunfälle stehen auch mit einer nicht korrigierten Sehschwäche im Zusammenhang“, erklärte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Forschung und Wissensmanagement im KFV.